26 сентября, 09:45,
обновлено 26 сентября, 10:05

Латвия заявила о готовности закрыть границы с Россией и Белоруссией при наплыве мигрантов

Власти республики обвиняют белорусскую сторону в "создании миграционного давления на ЕС"

ВИЛЬНЮС, 26 сентября. /ТАСС/. Рига готова полностью закрыть границы с Россией и Белоруссией в случае массового прироста нелегальных мигрантов, стремящихся попасть на территорию страны. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном по итогам переговоров президента Латвии Эдгарса Ринкевичса с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом.

"Стороны также обсудили возможность гибридных атак на границе Латвии и Белоруссии. Эдгарс Ринкевичс сообщил, что Латвия готова принять все необходимые меры, в том числе закрыть границу с Белоруссией и Россией, особенно в случае массового притока мигрантов", - сообщили в канцелярии латвийского президента.

Правительство Латвии 9 августа в связи с притоком нелегальных мигрантов в очередной раз продлило действующий в пограничных с Белоруссией районах страны режим чрезвычайной ситуации на три месяца, до 10 ноября. Изначально режим ЧС вступил в силу 11 августа 2021 года и неоднократно продлевался. За это время было предотвращено более 6,5 тыс. попыток незаконного пересечения границы. Власти республики обвиняют белорусскую сторону в "создании миграционного давления на ЕС", в Минске называют данные тезисы Риги бездоказательными. 

Теги:
БелоруссияЛатвияРоссияРинкевичс, Эдгарc
© Информационное агентство ТАСС
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