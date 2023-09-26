Зампред Еврокомиссии назвала соцсеть X крупнейшим каналом распространения дезинформации

По словам Веры Юровой, большинство крупных онлайн-платформ в отличие от X согласились соблюдать добровольный кодекс ЕС, нацеленный на выработку стандартов фактчекинга

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Евросоюз считает социальную сеть X (ранее Twitter), принадлежащую Илону Маску, крупнейшим каналом распространения дезинформации, связанной с Россией. Об этом заявила заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова.

"X, бывший Twitter, который больше не соблюдает кодекс ЕС, - это платформа с наибольшей долей публикаций, содержащих дезинформацию" - приводит слова Юровой агентство Bloomberg, уточняя, что большинство крупных онлайн-платформ согласились соблюдать добровольный кодекс ЕС, нацеленный на выработку стандартов фактчекинга. Как отметила Юрова, исследование показало, что аккаунты, по мнению ЕС распространяющие дезинформацию, имеют больше подписчиков, а также были зарегистрированы позже, чем страницы, которые блок не уличает в публикации фейков.

25 сентября Юрова заявила изданию Politico о намерении покинуть пост в 2024 году и уйти на "политический детокс". Она является одной из ключевых фигур в разработке европейского законодательства по регулированию публикации информации в интернете, основным документом которого является Акт цифровых услуг ЕС.