Эрдоган заявил, что Иран позитивно относится к железнодорожному маршруту через Карабах

Президент Турции отметил, что такой вариант возможен в случае отказа Армении участвовать в создании транспортных маршрутов

АНКАРА, 26 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Иран позитивно относится к участию в создании транспортных маршрутов через Нагорный Карабах. Об этом он сказал журналистам по возвращении из рабочей поездки в Нахичевань.

"Если мы хотим видеть в Зангезурском и Лачинском коридорах маршруты мира, то нам надо решать эти вопросы спокойно и без конфликтов. Что же касается поезда, который пойдет из Турции в Нахичевань, через Армению в Азербайджан, то надо посмотреть на вопрос его прохода через Армению. Если Армения не будет участвовать, то как пойдет маршрут? Через Иран. Иран позитивно к этому относится, так что может быть создан путь через Иран в Азербайджан", - приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.