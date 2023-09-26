Эрдоган сообщил о возможном визите Нетаньяху в Турцию в октябре или ноябре

Ожидалось, что Израильский премьер посетит страну 28 июля, однако поездка была отменена

АНКАРА, 26 сентября. /ТАСС/. Визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Турцию состоится в октябре или ноябре этого года. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь из Азербайджана.

"Работа нашего МИД по определению даты визита продолжается. Я полагаю, что визит Нетаньяху в Турцию, который был отложен из-за болезни, состоится в октябре-ноябре. Продолжаются переговоры, чтобы этот визит состоялся в наиболее подходящее время, - приводит его слова государственное агентство Anadolu Ajans. - После этого мы совершим ответный визит. Турция и Израиль сотрудничают во многих областях".

Ожидалось, что Нетаньяху посетит Турцию 28 июля, однако поездка была отменена.

На прошлой неделе на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча лидеров Турции и Израиля, в ходе которой они договорились обменяться визитами.

В августе 2022 года Эрдоган и занимавший на тот момент пост премьера Израиля Яир Лапид провели телефонный разговор, по итогам которого было объявлено о достижении договоренности о восстановлении дипотношений между двумя странами в полном объеме и о возвращении послов двух государств в столицы после четырехлетнего перерыва. В октябре 2022 года министр обороны Израиля Бени Ганц совершил визит в Анкару. Это был первый за 10 лет визит главы оборонного ведомства еврейского государства в Турцию.