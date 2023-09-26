26 сентября, 10:06

Эрдоган: представители непризнанного Северного Кипра могут принять участие в саммите ОТГ

По словам турецкого лидера, Азербайджан хочет пригласить на эту встречу президента ТРСК Эрсина Татара

АНКАРА, 26 сентября. /ТАСС/. Самопровозглашенная Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК) может принять участие в саммите Организации тюркских государств в Казахстане в качестве наблюдателя. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь из Азербайджана.

"В ближайший период состоится заседание Организации тюркских государств. Азербайджан также очень хочет пригласить на эту встречу президента ТРСК господина Эрсина Татара. 3 ноября состоится встреча в Казахстане, и на этой встрече мы надеемся увидеть Турецкую республику Северного Кипра в качестве наблюдателя. Благодаря господину Ильхаму Алиеву, президенту Азербайджана, у него есть серьезная решимость в этом вопросе. Он также заявил, что хочет, чтобы там развевался флаг ТРСК", - приводит его слова государственное агентство Anadolu Ajans. 

Теги:
АзербайджанТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
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