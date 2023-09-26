Зеленский подписал закон о финотчетности партий, снижающий порог для госфинансирования

В течение 90 дней со дня вступления закона в силу партии должны подать в Национальное агентство по предотвращению коррупции отчеты за период действия карантинных ограничений и военного положения

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возобновлении финансовой отчетности политических партий и снижении порога для получения права на государственное финансирование с 5% голосов до 3%. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

"Президент подписал закон о возобновлении отчетности политических партий. <...> Предлагается уже со следующих парламентских выборов уменьшить порог для получения права на государственное финансирование с 5% голосов до 3%", - написал депутат в своем Telegram-канале.

Кроме того, в соответствии с документом в течение 90 дней со дня вступления закона в силу партии должны подать в Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) отчеты за период действия карантинных ограничений и военного положения, сообщил Железняк. Для партий, не имеющих государственного финансирования, срок составляет 120 дней.

"На проверку НАПК отводится 60 дней, еще на 60 дней откладывается вступление в действие соответствующих положений. То есть представление первых отчетов можно ожидать спустя пять месяцев", - сообщил депутат.

Финансовую отчетность партий на Украине ввели в 2015 году в ответ на требование ЕС для получения безвизового режима. Но в 2020 году Рада приостановила обязательную финансовую отчетность, ссылаясь на пандемию коронавируса. Возобновление отчетности политических сил являлось одним из требований к украинской власти со стороны Еврокомиссии для запуска переговоров о вступлении Украины в сообщество.

Кроме того, Евросоюз призывал Раду восстановить электронное декларирование доходов депутатов и чиновников, приостановленное с конца февраля 2022 года. 20 сентября со второй попытки после скандала и вето президента Верховная рада приняла этот закон, открыв доступ к реестру деклараций сразу, а не через год, как предусматривалось документом вначале.

Стремление Украины в ЕС

Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС в Брюсселе 23 июня того же года одобрили предоставление Украине статуса кандидата. Для запуска соответствующего переговорного процесса Киеву необходимо выполнить несколько условий, включая проведение реформ.

22 июня Еврокомиссия представила предварительный доклад о готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС, согласно которому Киев полностью выполнил лишь два из семи условий - принял законодательство о судебной реформе, а также о свободе СМИ. Прогресс в реформе Конституционного суда был оценен на четверку по пятибалльной шкале. В части принятия законодательства по борьбе с коррупцией, отмыванием денег, олигархизацией и по статусу меньшинств Киев получил тройку.

На Украине заявили, что ожидали от Еврокомиссии более высоких оценок выполнения рекомендаций, особенно в плане борьбы с коррупцией, а также обещали до октября выполнить оставшиеся пять условий.