Пункт регистрации в Горисе продолжает принимать беженцев из Карабаха

Как сообщил корреспондент ТАСС, в центре практически нет очередей

ГОРИС /Армения/, 26 сентября. /ТАСС/. Центр регистрации беженцев в находящемся в 25 км от границы городе Горисе в непрерывном режиме принимает сотни переселенцев из Нагорного Карабаха. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Прибывающие в Армению вынужденные переселенцы первым делом регистрируются в центре, развернутом в здании местного театра. Кого-то приезжает на автобусе, кто-то добирается на личном автомобиле. Несмотря на значительное число беженцев, которое уже превысило 13 тыс. человек, здесь практически нет очередей. Людей сопровождают в здание, где волонтеры вносят их данные в электронную базу, после этого у них выясняют, нуждаются ли они в предоставлении жилья или имеют родственников, чтобы остановиться.

В вестибюле театра также находятся медицинские работники. Они оказывают помощь прибывшим. Волонтеры регулярно подвозят коробки со сладостями для детей и раздают их. Также для них организован художественный уголок, где находится бумага и цветные карандаши.

Неподалеку от театра в офисе одного из сотовых операторов беженцам выдают sim-карты. Около театра дежурят сотрудники полиции, но конфликтных ситуаций корреспондент ТАСС не замечал.