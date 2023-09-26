СМИ: оборонный бюджет Эстонии впервые превысит 3% от ВВП

По данным радио ERR, страна потратит на оборону €1,33 млрд

ВИЛЬНЮС, 26 сентября. /ТАСС/. Правительство Эстонии утвердило государственный бюджет, согласно которому оборонный бюджет впервые превысит 3% от ВВП. Об этом сообщил портал эстонского гостелерадио ERR.

По его информации, оборонный бюджет Эстонии в 2024 году превысит 3% от ВВП. В 2024 году Эстония потратит на оборону €1,33 млрд, а в 2024-2027 годах - почти €5,6 млрд. Часть из этой суммы будет потрачена на размещение союзников по НАТО, пишет ERR. Отмечается также, что государство выделит на закупки более 50% оборонного бюджета.

Как сообщает портал, доходы государственного бюджета Эстонии в 2024 году должны составить €16,79 млрд, а расходы - €17,67 млрд. Правительство Эстонии подчеркнуло направленность бюджета на военную и государственную оборону, пишет ERR.