Тунис намерен развивать отношения с РФ по всем направлениям

Двусторонние контакты находятся на высоком уровне, заявили в МИД Туниса

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Тунис готов развивать отношения с РФ по всем направлениям, двусторонние контакты находятся на высоком уровне. Об этом заявил глава МИД Туниса Набиль Аммар.

"Тунис и Россия во все времена всегда поддерживали хороший уровень отношений в самых разнообразных планах, и в области культуры, и в гуманитарном плане, это тоже для нас очень важно <...>. Россия - важный партнер для нас, и мы хотим развивать с ней отношения", - сказал он на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Аммар подчеркнул, что "все области сотрудничества открыты". "Мы сотрудничаем в разных областях, и нет никаких исключений или препятствий для того, чтобы мы продвигались дальше", - добавил он.

Ранее Лавров сообщил, что переговоры о продолжении и расширении поставок российского зерна в Тунис проходят в настоящее время в Москве. Он также добавил, что две страны договорились о поставках тунисской сельскохозяйственной и текстильной продукции на российский рынок.