Генсек ООН призвал к ликвидации ядерного оружия из-за высокого уровня угрозы

Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия отмечается 26 сентября

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с высоким уровнем ядерной угрозы и призвал мировое сообщество к ядерному разоружению. Его заявление, приуроченное к Международному дню борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, опубликовано на сайте ООН.

"В результате геополитического недоверия и соперничества уровень ядерного риск вырос до уровня времен холодной войны. При этом с трудом достигнутый за многие десятилетия прогресс в предотвращении применения, распространения и испытаний ядерного оружия сводится на нет", - приводит слова генсека пресс-служба ООН. Гутерриш подчеркнул также важность укрепления режима ядерного разоружения. По его мнению, ему будет способствовать ратификация всеми странами Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и обеспечение государствами, обладающими ядерным оружием, моратория на его испытания.

"Необходимо использовать неустаревающие инструменты диалога, дипломатии и переговоров, чтобы ослабить напряженность и положить конец ядерной угрозе, - указала генсек. - Единственный способ устранить ядерную опасность - ликвидировать ядерное оружие. Давайте совместными усилиями раз и навсегда сделаем так, чтобы место этим средствам разрушения осталось только в учебниках истории".

Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия отмечается 26 сентября. День был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 5 декабря 2013 года (резолюция 68/32) с целью повышения уровня информированности населения об угрозе, создаваемой ядерным оружием, и мобилизации международных усилий по построению мира, свободного от него. ООН напоминает, что высшим приоритетом деятельности организации является достижение глобального ядерного разоружения и нерапространения этого вида оружия.

ООН отмечает, что более половины населения мира живет в странах, которые либо имеют такое оружие, либо являются членами ядерных альянсов. Тем не менее доктрина ядерного сдерживания сохраняется в качестве элемента политики безопасности всех ядерных государств и их союзников. В то же время ООН заявляет, что вызовы в области безопасности не могут служить основанием для продолжения содержания ядерного потенциала и отказа в поиске путей по укреплению мира во всем мире.