Армия Израиля сообщила о стрельбе из автомобиля у поселения на Западном берегу

Информации о пострадавших не поступало

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 сентября. /ТАСС/. Неизвестные открыли огонь из проезжавшего автомобиля на перекрестке близ еврейского поселения Хамра на Западном берегу реки Иордан, силовики прибыли на место и начали поиски нападавших. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Было получено сообщение о выстрелах из проезжавшего мимо транспортного средства в районе перекрестка Хамра. На место прибыли силовики, которые ведут поиски нападавших", - говорится в заявлении военных.

По данным газеты The Jerusalem Post, информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.