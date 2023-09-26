Израиль передал Украине оборудование, связанное с ядерной безопасностью

Глава Израильской комиссии по атомной энергии Моше Эдри высказался за проведение широкого обсуждения на глобальном уровне вопросов ядерной безопасности в свете событий на Украине

ВЕНА, 26 сентября. /ТАСС/. Израиль в рамках оказания невоенной помощи Украине передал Киеву оборудование, связанное с обеспечением ядерной безопасности. Об этом сообщил глава Израильской комиссии по атомной энергии Моше Эдри, выступая на 67-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.

В своей речи он подчеркнул, что еврейское государство полностью поддерживает цели и задачи МАГАТЭ и активно сотрудничает с агентством. "Израиль является проактивным участником ключевых инициатив и направлений работы агентства. В этом году Израиль внес значительный вклад в инициативу генерального директора МАГАТЭ "Лучи надежды", а также безвозмездно передал Украине оборудование в рамках приверженности Израиля конвенции об оказании помощи в случае ядерной аварии", - сказал он.

Израильский чиновник также высказался за проведение широкого обсуждения на глобальном уровне вопросов ядерной безопасности в свете событий на Украине. "Война на Украине подчеркивает необходимость глобальной дискуссии о ядерной безопасности больше, чем когда-либо ранее, поскольку, как мы все знаем, риски, связанные с ядерной безопасностью, не имеют границ", - считает Эдри.