Еврокомиссия призвала страны ЕС готовиться к поддержке беженцев из Карабаха

По данным ЕК, 13,5 тыс. человек уже пересекли армянскую границу

БРЮССЕЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия объявила, что ожидает массового исхода армянских беженцев из Нагорного Карабаха, призвала страны Евросоюза готовиться к их поддержке и сообщила о выделении €5 млн гуманитарной помощи для региона. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении пресс-службы Еврокомиссии

"Мы должны быть готовы поддерживать тех, кто решил бежать из Нагорного Карабаха. Мы значительно расширяем нашу гуманитарную помощь, мы выделяем €5 млн, чтобы предоставить помощь людям, которые в ней нуждаются", - заявила ЕК.

Еврокомиссия сообщила, что ожидает "массового исхода людей из Нагорного Карабаха", по ее данным, 13,5 тыс. человек уже пересекли армянскую границу.

ЕК сообщила, что намерена распределять гуманитарную помощь беженцам через свои действующие в регионе гуманитарные организации.

В Брюсселе 26 сентября проходит встреча высокопоставленных представителей Армении и Азербайджана при посредничестве Совета ЕС, однако представители Еврокомиссии и Совета Евросоюза пока отказываются давать любые комментарии по поводу этих переговоров.