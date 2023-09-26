Кулеба заявил, что Киев не настроен на продолжение конфликта с Варшавой

По словам главы МИД Украины, Киев выступает за конструктивное решение вопроса зернового кризиса и готовит соответствующие переговоры

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Киев стремится к скорейшему урегулированию отношений с Варшавой. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы не настроены на конфликт [с Варшавой]. <...> Мы очень открыты к разговору с польской стороной, очень уважаем ее, бесконечно ценим и благодарны за поддержку польского народа", - сказал Кулеба в эфире украинского телемарафона.

По словам министра, Киев выступает за конструктивное решение вопроса зернового кризиса и сейчас готовит соответствующие переговоры и консультации, чтобы не допустить дальнейшей эскалации.

Главы министерств сельского хозяйства Польши и Украины 27 сентября проведут встречу, посвященную конфликту вокруг поставок украинского зерна на польскую территорию, сообщила ранее польская радиостанция RMF24. По ее данным, Польша добивается отзыва Украиной ее иска во Всемирную торговую организацию (ВТО). Отменять эмбарго на украинское зерно Варшава не планирует, пока не появится механизм, регулирующий его поставки и защищающий польских производителей. На 28 сентября также запланирована новая встреча координационной платформы Еврокомиссии (ЕК) по вопросам украинского зерна, где представители стран Евросоюза и Украины будут обсуждать проблемные вопросы относительно ввоза украинского зерна на территорию сообщества.

Еврокомиссия 15 сентября отказалась продлить действие эмбарго на ввоз украинского зерна. На этом фоне Венгрия, Словакия и Польша продлили запрет на ввоз аграрной продукции с Украины на национальном уровне. В свою очередь Украина подала в ВТО иски к этим трем странам. По словам министра экономики Украины Юлии Свириденко, односторонние действия стран - членов ЕС в сфере торговли неприемлемы. Свириденко выразила надежду, что эти государства снимут свои ограничения и не придется долго выяснять отношения в судах, а предпринятые Киевом шаги и давление Еврокомиссии и других государств-членов помогут восстановить нормальную торговлю между Украиной и соседними государствами.

Словакия, Венгрия и Польша в ответ на обращение Киева в ВТО решили прекратить участие в работе координационной платформы Еврокомиссии по проблемам поставок украинских зерновых. В работе платформы принимали участие представители ЕК, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Словакии и Украины. Встречи проходят в Брюсселе.