Вице-председатель КНР принял в Пекине бывшего министра финансов США

По информации Xinhua, Хань Чжэн указал Генри Полсону на важность укрепления отношений между двумя странами

ПЕКИН, 26 сентября. /ТАСС/. Вице-председатель КНР Хань Чжэн принял в Пекине бывшего министра финансов США (занимал пост с 2006 года по 2009 год) Генри Полсона. Об этом сообщило агентство Xinhua.

По его сведениям, Хань Чжэн указал Полсону на важность укрепления отношений между двумя странами. Вице-председатель напомнил, что Китай - крупнейшее развивающееся государство, а Соединенные Штаты - самая большая развитая страна.

Как отмечает агентство, бывший глава Минфина США выразил уверенность в успешном развитии КНР. Он указал на необходимость поддержания межгосударственного диалога, усиления двустороннего сотрудничества в области экономики и в культурно-гуманитарной сфере. Полсон также заявил о важности совместных усилий в борьбе с климатическими изменениями и выразил готовность содействовать стабилизации китайско-американских отношений.