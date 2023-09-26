В Ереване отменили запланированный на вторник митинг оппозиции

ЕРЕВАН, 26 сентября. /ТАСС/. Митинг оппозиции против правительства, который должен был состояться в 19:00 (18:00 мск) отменили организаторы. Информация об этом была опубликована в Telegram-канале Национального комитета.

"Как и многие наши соотечественники, Национальный комитет со своими сторонниками по мере возможностей включился в работу по преодолению гуманитарной катастрофы, связанной с исходом беженцев из Арцаха [Нагорный Карабах]. Учитывая вышеизложенное, запланированный на сегодня в 19:00 митинг на площади Республики переносится. О дне и времени проведения митинга мы сообщим дополнительно", - говорится в сообщении.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Жители Еревана вышли на акцию протеста у здания правительства Армении, обвиняя руководство страны и лично Пашиняна в произошедшем.

20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке с 12:00 мск боевых действий в Карабахе. 21 сентября в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "по обсуждению вопросов реинтеграции".