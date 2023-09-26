В Израиле заявили, что Иран угрожает ядерным объектам страны

Глава Израильской комиссии по атомной энергии Моше Эдри считает, что иранская сторона является главной угрозой стабильности и безопасности на Ближнем Востоке и во всем мире

ВЕНА, 26 сентября. /ТАСС/. Израиль полагает, что Иран угрожает уничтожить ядерные объекты на территории еврейского государства, мировое сообщество обязано сдержать эти устремления Тегерана. Об этом заявил глава Израильской комиссии по атомной энергии Моше Эдри, выступая на 67-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.

"Международное сообщество должно осудить повторяющиеся и явные угрозы Ирана и его сателлитов атаковать ядерные объекты Израиля. Израиль продолжит защищать свои объекты от этих угроз, как потребуется", - заявил он.

Эдри также в очередной раз повторил утверждения, согласно которым Иран, по мнению Израиля, является главной угрозой стабильности и безопасности на Ближнем Востоке и во всем мире. Действия Тегерана, убежден израильский чиновник, требуют самого пристального внимания со стороны мирового сообщества.

Иран, утверждал Эдри, продолжает развивать свою ядерную и ракетную программы и по-прежнему вводит в заблуждение МАГАТЭ и все мировое сообщество относительно предназначения этих разработок. Он также напомнил, что в ближайшее время истечет срок действия положений резолюции СБ ООН 2231, что официально снимет с Ирана ряд ограничений по ракетной программе. "Эта ситуация требует внимания. Иран, оснащенный ядерным оружием и средствами доставки, не тот вариант, который Израиль или мир могут или должны терпеть", - полагает глава Израильской комиссии по атомной энергии.