Глава USAID заявила, что США выделят $11,5 млн гуманитарной помощи жителям Карабаха

Саманта Пауэр призвала власти Азербайджана помочь жителям Нагорного Карабаха

ЕРЕВАН, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов приняли решение выделить $11,5 млн на оказание гуманитарной помощи жителям Нагорного Карабаха. Об этом заявила глава Агентства международного развития США (USAID) Саманта Пауэр, которая находится в Армении с официальным визитом.

"Сегодня я объявляю о том, что Соединенные Штаты предоставят [жителям Нагорного Карабаха] гуманитарную помощь в размере $11,5 млн", - подчеркнула она, отвечая на вопросы журналистов в Корнидзоре на территории Сюникской области на въезде в Лачинский коридор.

Руководитель USAID призвала власти Азербайджана помочь жителям Нагорного Карабаха. "Мы знаем, что в Нагорном Карабахе есть раненые гражданские лица, которые нуждаются в эвакуации. И совершенно необходимо, чтобы эвакуации содействовало правительство Азербайджана", - добавила она. Пауэр считает необходимым обеспечить международным организациям доступ к Нагорному Карабаху для предоставления дополнительной помощи. "Очень важно, чтобы независимые наблюдатели, а также гуманитарные организации получили доступ к населению Нагорного Карабаха, которое по-прежнему испытывает острую нужду", - отметила она.

Президент США Джо Байден, как рассказала глава USAID, отправил ее в регион, чтобы "провести встречи с должностными лицами, неправительственными организациями и прежде всего поговорить с мирным населением, семьями, покидающими Нагорный Карабах".

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет ВС Армении, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий, а на следующий день в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции". Часть жителей Карабаха 24 сентября начала выезжать на территорию Армении.