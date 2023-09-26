Вице-председатель КНР предложил США сообща бороться с глобальными вызовами

Хань Чжэн отметил, что Китай нацелен на мирное сосуществование с Соединенными Штатами

ПЕКИН, 26 сентября. /ТАСС/. Вице-председатель КНР Хань Чжэн в ходе встречи с бывшим министром финансов США (занимал пост с 2006 по 2009 годы) Генри Полсоном указал на необходимость совместных усилий в борьбе с глобальными вызовами. Об этом сообщило агентство Xinhua.

"Китай и Соединенные Штаты должны усилить сотрудничество во всех направлениях, сообща содействовать восстановлению мировой экономики, противодействовать глобальным вызовам", - подчеркнул Хань Чжэн.

Как уточнил вице-председатель, Пекин намерен выстраивать отношения с Вашингтоном на основе взаимной выгоды и уважения друг к другу. Он отметил, что КНР нацелена на мирное сосуществование с США.

"Надеемся на взаимодействие с американской стороной, на возвращение наших двусторонних отношений в здоровое и стабильное русло путем совместных усилий", - добавил Хань Чжэн.

Он отметил, что в 2023 году Китай сохраняет положительную тенденцию в развитии. "Мы продолжим оптимизировать структуру экономики, углублять реформы и политику открытости, способствовать интенсивному развитию, - сказал вице-председатель. - Приглашаем как можно больше американских компаний инвестировать в КНР и делать здесь бизнес, сообща использовать благоприятные возможности для развития".