Мелони и Макрон обсудили в Риме ситуацию с мигрантами

По информации La Repubblica, встреча премьер-министра Италии и президента Франции носит неформальный характер

РИМ, 26 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эмманюэль Макрон в настоящий момент в правительственном дворце Киджи в Риме обсуждают миграционный кризис. Как сообщает газета La Repubblica, речь идет о неформальной встрече.

Макрон во вторник прибыл в Рим, где присутствовал на похоронах бывшего президента Италии Джорджо Наполитано. Траурная церемония проходила в здании нижней палаты итальянского парламента. По ее окончании лидеры покинули парламент без делегаций. По информации издания, премьер Италии расскажет французскому лидеру о плане, который она намерена представить в ЕС в октябре.

Италия переживает новый виток миграционного кризиса в связи с увеличившимися миграционными потоками по морю, главным образом из Туниса и Ливии. По данным итальянского МВД, с начала года по морю в страну прибыли более 130 тыс. человек, что вдвое больше, чем за тот же период в 2022 году, и почти втрое больше по сравнению с 2021 годом.

При этом указывается, что более 85 тыс. мигрантов высадились на острове Лампедуза и других южных берегах самостоятельно. Более 30 тыс. были спасены итальянскими службами, на которые без НПО легла большая нагрузка. Лишь 5,5 тыс. были спасены неправительственными организациями, причем не только германскими, но и французскими, и испанскими.