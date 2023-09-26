26 сентября, 13:00

Конституционный суд Южной Кореи отменил запрет отправлять листовки в КНДР

Судьи пришли к выводу, что соответствующий закон чрезмерно ограничивает свободу слова и выражения позиции

СЕУЛ, 26 сентября. /ТАСС/. Конституционный суд Республики Корея отменил запрет на отправку пропагандистских листовок в КНДР, установленный законом о развитии межкорейских отношений. Об этом сообщил телеканал KBS.

Судьи пришли к выводу, что соответствующий закон чрезмерно ограничивает свободу слова и выражения позиции. Семь членов Конституционного суда поддержали этот вердикт, двое выступили против.

Поправка к закону, согласно которой запрещалось "наносить ущерб жизни и здоровью граждан или провоцировать серьезную опасность с помощью распространения листовок", была принята в декабре 2020 года при президенте Мун Чжэ Ине, который выступал за диалог с КНДР. Нарушителям грозило до трех лет лишения свободы или штраф в размере до 30 млн вон ($22,1 тыс.). В том же месяце активисты, отправлявшие в КНДР на воздушных шарах критические по отношению к Пхеньяну листовки, обратились в Конституционный суд.

В июне 2020 года власти КНДР взорвали здание межкорейского офиса связи в качестве ответа на неспособность Сеула предотвратить отправку антиправительственных листовок через границу. Кроме того, Пхеньян связал вспышку коронавируса в народно-демократической республике в 2022 году с контактом военнослужащего КНДР и ребенка с "инородными объектами" в пограничной провинции. 

Теги:
КНДРРеспублика Корея
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