26 сентября, 13:03

Правительство Молдавии объявит кандидата в министры финансов

Глава пресс-службы Даниел Водэ сообщил, что "срок полномочий Вероники Сирецяну подходит к концу"

КИШИНЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Правительство Молдавии в ближайшее время объявит кандидата в министры финансов, который заменит покидающую этот пост Веронику Сирецяну. Об этом заявил на брифинге 26 сентября глава пресс-службы кабинета министров Даниел Водэ.

"Срок полномочий Вероники Сирецяну подходит к концу и в кратчайшие сроки, согласно юридической процедуре, будет объявлено имя ее преемника", - сказал Водэ. По его словам, отставка Сирецяну связана с тем, что она готовится стать матерью. Она была назначена на этот пост в феврале 2023 года после отставки прежнего кабинета под руководством Натальи Гаврилицы. По молдавским законам, указ о назначении министров подписывает президент по предложению кабмина. 

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