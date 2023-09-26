Боррель призвал обеспечить неограниченный гуманитарный доступ в Карабах

Глава внешнеполитической службы ЕС также выразил соболезнования пострадавшим и близким погибших в результате взрыва бензохранилища в Степанакерте

БРЮССЕЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель выразил соболезнования всем пострадавшим и близким погибших в результате взрыва бензохранилища в Степанакерте и призвал "срочно предоставить неограниченный международный гуманитарный доступ" в Нагорный Карабах.

"Мы мыслями с жертвами вчерашнего трагического взрыва газа в Степанакерте и их близкими. Есть насущная потребность в неограниченном международном гуманитарном доступе в Нагорный Карабах", - написал он в соцсети X ("икс", ранее Twitter).

Ранее Еврокомиссия призвала страны ЕС готовиться к массовому исходу беженцев из Карабаха и объявила о выделении €5 млн неправительственным организациям в регионе для поддержки вынужденных переселенцев.

Взрыв бензохранилища на дороге Степанакерт - Аскеран в Нагорном Карабахе произошел в понедельник вечером. По предварительным данным, 20 человек погибли, 290 пострадали. Причины взрыва пока неизвестны. Российские миротворцы используют вертолеты для вывоза пострадавших с места трагедии.