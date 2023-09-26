Зампред ЕП заявила, что Украина вряд ли вступит в Евросоюз до 2029 года

Катарина Барли считает, что страна не соответствует ни одному из критериев, выполнение которых необходимо для того, чтобы стать членом сообщества

БЕРЛИН, 26 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя Европарламента (ЕП) Катарина Барли полагает, что вступление Украины в Европейский союз (ЕС) невозможно до 2029 года. Украина, по ее мнению, в настоящее время не соответствует ни одному из критериев, выполнение которых необходимо для того, чтобы стать членом сообщества.

Она считает, что этот сценарий невозможен в течение следующего созыва Европарламента, который начнется после предстоящих в 2023 году выборов и продлится до 2029 года. "Если мы больше ничего не изменим в Европейском союзе, я этого не вижу", - сказала Барли в эфире телеканалов NTV и RTL, отвечая на вопрос о возможном вступлении Украины в ЕС. Сейчас, по ее словам, нет смысла приводить годовые цифры, потому что Европа работает не так. "Мы должны думать не только об Украине, но и о Европейском союзе, который тоже должен быть в состоянии принять эту страну", - констатировала Барли.

"Мы должны измениться, если хотим принять такие страны, как Украина", - пояснила зампред ЕП. Однако она высказалась за то, чтобы дать Украине шанс на присоединение к ЕС. "Насколько я понимаю, переговоры ведутся, но до фактического присоединения, безусловно, пройдет немного больше времени", - резюмировала она, добавив, что у Евросоюза есть четкие критерии, согласно которым государства могут стать членами сообщества. "Бесспорно, что Украина в настоящее время не соответствует ни одному из этих многих критериев", - заключила она.

ЕС предоставил Украине в 2022 году официальный статус кандидата на вступление. Следующим шагом должно стать начало переговоров о вступлении в сообщество. Для запуска переговорного процесса странам необходимо выполнить несколько условий, включая проведение реформ. 22 июня был представлен предварительный доклад Еврокомиссии о готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС, согласно которому Киев полностью выполнил лишь два из семи условий для начала процесса - принял законодательство о судебной реформе, а также о свободе СМИ.