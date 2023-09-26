ВВС США протестируют аэротакси для перевозки людей и грузов на короткие расстояния

Их поставила компания Joby Aviation Inc.

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Военно-воздушные силы США получили первую модель аэротакси американской компании Joby Aviation Inc. и вскоре протестируют ее для транспортировки людей и грузов на короткие расстояния. Об этом сообщили компания и представитель ВВС.

"Joby недавно поставила первую модель аэротакси на базу ВВС США Эдвардс (в штате Калифорния - прим. ТАСС) в рамках контракта с американскими военно-воздушными силами", - сказано в заявлении компании.

Сумма контракта составила $131 млн. Согласно условиям сделки, компания поставит ВВС США и федеральным ведомствам до 10 аналогичных машин. Второе аэротакси должно поступить в распоряжение ВВС в начале 2024 года, отмечается в заявлении.

Как пишет портал Defense One, модель рассчитана на одного пилота и четырех пассажиров, может развивать скорость до 322 км/ч, способна выдержать нагрузку весом до 454 кг и совершать полеты на расстояние от 40 до 80 км. Портал указывает, что ВВС США заинтересованы в развитии подобных технологий, так как летательные аппараты на электродвигателях проще обслуживать, чем самолеты на реактивных или турбовинтовых двигателях. По его информации, если военно-воздушные силы США решат использовать аэротакси, то, скорее всего, это будет для переброски личного состава и грузов на короткие расстояния в Тихом океане.

Полковник ВВС США Том Мигер заявил порталу, что такие летающие машины могут быть полезны для операций на "островах, расположенных на небольшом удалении друг от друга". По его словам, электрические аэротакси не заменят большие грузовые самолеты, но могут служить для выполнения логистических задач ВВС США. Помимо этого, аэротакси, построенные компанией Joby, очень тихие, поскольку были разработаны преимущественно для коммерческих перевозок в черте города, отметил Мигер. Они также хороши тем, что их подзарядка после полета на 40 км длится около семи минут, указал представитель ВВС.

Мигер выразил надежду, что в будущем появятся новые аккумуляторы для аэротакси, которые позволят им летать на большие расстояния.