СМИ: Байден стал чаще носить теннисную обувь, чтобы не падать

По информации Axios, президент США и его штаб перед предвыборной гонкой работают над тем, чтобы он меньше падал

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден стал чаще носить теннисные туфли, чтобы не поскальзываться. Об этом сообщил информационный портал Axios.

По его информации, Байден и его штаб перед предвыборной гонкой работают над тем, чтобы он меньше падал. Еще в ноябре 2021 года Байден занимался с физиотерапевтом для улучшения баланса, а после падения в Академии ВВС США в июне стал чаще носить теннисные туфли.

Как отмечает портал, недавние опросы показали, что возраст Байдена является одним из главных поводов для беспокойства избирателей. Поскольку они выражают глубокую обеспокоенность по поводу пригодности 80-летнего президента для работы, команда Байдена стала предпринимать дополнительные шаги, чтобы не дать ему споткнуться на публике.

Ранее газета Politico информировала, что президент США все чаще пользуется коротким складным трапом при перелетах для снижения вероятности падения. По ее данным, команда Байдена стала использовать другой укороченный трап несколько месяцев назад, чтобы облегчить путешествия и уменьшить вероятность падения президента. Как отмечает издание, обычно короткий трап применялся только в случае непогоды, сильного ветра или дождя.

13 июля пресс-пул Белого дома информировал, что Байден споткнулся, когда поднимался по трапу перед вылетом в США из аэропорта в Хельсинки. Президент в недавнем прошлом несколько раз оступался, поднимаясь по трапам. 1 июня он упал на сцене в Академии ВВС США.