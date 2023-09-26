Сенат может исключить деньги Украине из проекта краткосрочного бюджета США

По данным Punchbowl News, сенаторы предлагают сохранить финансирование федерального правительства на текущем уровне в ближайшие 45 дней

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Проект краткосрочного бюджета Соединенных Штатов, разработанный в Сенате Конгресса США, может вовсе не включать средства для оказания помощи Украине. Об этом сообщает портал Punchbowl News.

По его сведениям, сенаторы предлагают сохранить финансирование федерального правительства на текущем уровне в ближайшие 45 дней. При этом они выдвигают идею сократить или вовсе убрать из временного бюджета деньги, предназначенные для поддержки Киева и ликвидации последствий стихийных бедствий в Соединенных Штатах.

Отмечается, что эта инициатива может столкнуться с оппозицией в Палате представителей Конгресса США, поскольку несколько конгрессменов из Республиканской партии не готовы поддержать любой план, который сохранил бы финансирование для правительства на текущем уровне, даже если в него не будет входить помощь Украине.

В конце августа Белый дом обратился к членам Конгресса с просьбой принять инициативу о краткосрочном продлении финансирования правительства, чтобы избежать возможной приостановки работы некоторых федеральных ведомств. Как заявила тогда директор Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг, инициатива предоставит законодателям время, чтобы достичь компромисса по бюджетным вопросам. Резолюция позволит сохранить большую часть расходов на прежнем уровне на время консультаций в Конгрессе.

Федеральному правительству придется приостановить работу, если законодатели не примут до конца сентября бюджет на следующий финансовый год. Он начинается в стране 1 октября.