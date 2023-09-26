Суд на Украине оставил под стражей экс-президента "Мотор сич"

Вячеслав Богуслаев пробудет под стражей до 22 октября

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Украинский суд отклонил апелляцию адвоката бывшего руководителя компании "Мотор сич" Вячеслава Богуслаева, подозреваемого в госизмене, и оставил его под стражей до 22 октября. Об этом сообщило украинское издание "Общественное" из зала суда.

По данным издания, на заседании защитники Богуслаева указали, что большинство рисков, которые сторона обвинения указала в предыдущем ходатайстве, отпала, поскольку досудебное расследование было завершено 22 сентября.

23 октября 2022 года Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила 84-летнему Богуслаеву обвинения в "коллаборационизме" и "работе на Россию", а 24 октября суд арестовал подозреваемого. 1 февраля 2023 года Богуслаеву предъявили новое обвинение - в "содействии деятельности террористической организации". По утверждению СБУ, "Мотор сич" через зарубежные компании якобы поставляла на Снежнянский машиностроительный завод в ДНР сырье и получала от него изготовленные запчасти для авиационных двигателей. В марте 2023 года экс-руководителя компании обвинили в препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины. По утверждению следователей, Богуслаев разукомплектовывал вертолеты и скрывал документы на них, чтобы техника не попала в руки украинских военных.

"Мотор сич" - один из крупнейших производителей двигателей для авиатехники, а также промышленных газотурбинных установок. Компания производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8, Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130, агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование. После распада СССР компания продолжала активно сотрудничать с Россией. После госпереворота на Украине в 2014 году Киев запретил любое военно-техническое сотрудничество с Москвой.