Молдавия опровергла информацию о проведении секретной операции в Израиле

В Антикоррупционной прокуратуре республики сообщили, что статус агента под прикрытием присвоили экс-депутату Арине Спэтару после ее встреч с лидером партии "Шор" Иланом Шором

КИШИНЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Молдавские власти опровергли обвинения в проведении на территории Израиля секретной операции, в ходе которой агент под прикрытием получил взятку от лидера запрещенной в Молдавии партии "Шор" Илана Шора. С соответствующими заявлениями выступили Служба информации и безопасности Молдавии (СИБ), а также Антикоррупционная прокуратура.

"Никаких специальных следственных действий с участием [экс-депутата] Арины Спэтару на территории Израиля не санкционировалось и не проводилось. Статус агента под прикрытием был присвоен ей после состоявшихся в Израиле встреч с Иланом Шором", - сообщила Антикоррупционная прокуратура на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Уголовное расследование по данному делу ведется в рамках уголовно-процессуального законодательства, в том числе с соблюдением всех международных обязательств. Специальные следственные действия были санкционированы прокурором и судьей и осуществлялись исключительно на территории Республики Молдова", - заявила СИБ, которая осуществляла оперативное сопровождение уголовного дела.

Ранее Шор оказался в центре коррупционного скандала, связанного с выводом из банковской системы страны около $1 млрд. В 2017 году он был приговорен по этому делу к 7,5 года тюрьмы, но обжаловал приговор, который до сих пор рассматривается в молдавских судах. За это время Шор стал мэром города Оргеева, учредил партию и провел ее в парламент, став депутатом. Однако после произошедшей в 2019 году смены власти он покинул Молдавию.

По запросу правительства Конституционный суд страны признал партию "Шор" незаконной, она находится в процессе ликвидации. На прошлой неделе молдавские правоохранители опубликовали аудиозапись, на которой Шор обсуждает финансирование новой проевропейской партии с представителями Альянса либералов и демократов за Европу, возглавляемого бывшим депутатом Ариной Спэтару. Позже Спэтару выступила на пресс-конференции, где рассказала, что действовала как агент под прикрытием и получала от Шора незаконные финансовые средства.