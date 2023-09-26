Министр туризма Израиля прибыл в Саудовскую Аравию для участия в заседании UNWTO

Хаим Кац также планирует встретиться со своими коллегами из других стран, в том числе из ближневосточных государств

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 сентября. /ТАСС/. Министр туризма Израиля Хаим Кац прибыл в Саудовскую Аравию для участия в заседании Всемирной туристской организации (UNWTO). Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

По ее данным, Кац стал первым израильским министром, который посетил арабское королевство с официально объявленным визитом. В Саудовской Аравии глава израильского министерства планирует принять участие в нескольких мероприятиях и встретиться со своими коллегами из других стран, в том числе из ближневосточных государств. "Туризм - это мост между странами. <...> Я буду работать над сотрудничеством для развития израильского туризма и международных отношений Израиля с другими странами", - приводит слова Каца издание.

Издание отмечает, что визит израильского министра туризма состоялся на фоне продолжающегося сближения еврейского государства с Саудовской Аравией.

В августе газета The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники из числа американских чиновников, что Вашингтон и Эр-Рияд согласовали в общих чертах условия сделки по нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем. По информации издания, договоренности предполагают признание Саудовской Аравией Государства Израиль в обмен на уступки по отношению к палестинцам, гарантии безопасности со стороны США и помощь в сфере мирного атома. Источники газеты считают, что детали возможного соглашения будут согласованы в ближайшие 9-12 месяцев.

В выступлении на общеполитических дебатах Генеральной Ассамблеи ООН Нетаньяху заявил, что Израиль и Саудовская Аравия все ближе подходят к нормализации отношений. Несколькими днями ранее подобное мнение выразил в интервью телеканалу Fox News и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.