Глава МИД Индии использовал название страны на хинди на Генассамблеи ООН

Субраманьям Джайшанкар привел цитату из конституции республики, в которой утверждается равнозначность слов "Индия" и "Бхарат"

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, приветствуя участников проходящей в Нью-Йорке сессии Генеральной Ассамблеи ООН, использовал название страны на хинди - Бхарат.

"Господин председатель, ваше превосходительство, уважаемые члены Генеральной Ассамблеи, намасте из Бхарата ["Поклон вам из Индии" в переводе с хинди - прим. ТАСС]", - обратился он к участникам сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Министр отметил в заключении речи, что Индия как "цивилизационная полития [политическое территориальное образование - прим. ТАСС], которая принимает современность, одинаково уверенно демонстрирует успехи как в вопросе традиций, так и в [современных] технологиях". "Именно этот синтез сегодня определяет Индию, также именуемую Бхарат", - заявил Джайшанкар, приведя цитату из конституции республики, в которой утверждается равнозначность слов "Индия" и "Бхарат".

Индийские СМИ ранее сообщали о возможном "ребрендинге" страны, после того как в начале сентября правительство республики в рамках мероприятий "Большой двадцатки" использовало слово "Бхарат". Тогда же было объявлено о проведении специальной сессии парламента, повестка дня которой до последнего момента не раскрывалась. Это лишь спровоцировало дискуссии о возможном переименовании республики, но в итоге заседание законодателей завершилось без рассмотрения этого вопроса.

Разногласия вокруг названия страны периодически вспыхивают в Индии с новой силой. Политики правого толка считают слово "Индия" пережитком колониальных времен, а реальным названием республики, с их точки зрения, должно быть наименование "Бхарат". Нынешняя дискуссия вспыхнула на фоне подготовки ко всеобщим выборам в парламент в 2024 году, на которых коалиции "Бхаратия джаната пати" (Индийская народная партия) будет противостоять оппозиция, объединившаяся в альянс I.N.D.I.A. (Indian National Developmental Inclusive Alliance, Индийский национальный инклюзивный альянс развития).