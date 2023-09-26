Посольство КНР: санкции США за "нарушения прав человека" подрывают экономические устои

По словам пресс-секретаря китайской дипмиссии в Вашингтоне Лю Пэнъюя, закон о предотвращении принудительного труда уйгуров построен на лжи

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Американский закон, предусматривающий санкции за "нарушения прав человека" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР, подрывает сложившиеся международные экономические и торговые устои. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

"Американский закон о предотвращении принудительного труда уйгуров построен на лжи и нацелен на введение санкций против соответствующих юридических и физических лиц в Синьцзяне. Данный шаг является обострением американского давления на Китай под предлогом соблюдения прав человека. Более того, этот закон служит убедительным доказательством произвола США, занимающихся подрывом международных экономических и торговых правил, глобальных промышленных цепочек поставок", - отметил дипломат в ответ на просьбу прокомментировать решение администрации США ввести запрет на импорт еще трех компаний из Китая под предлогом защиты прав человека в СУАР.

Речь идет о вступившем в США 23 декабря 2021 года законе, который вводит ограничения на импорт товаров из СУАР, а также санкции в отношении физических лиц и организаций, несущих, по утверждению Вашингтона, ответственность за якобы имеющее место использование "принудительного труда" в этом регионе Китая. Меры начали применять в июне 2022 года. Американская администрация обвиняет правительство Китая в серьезных нарушениях прав человека и геноциде в СУАР. Пекин категорически отвергает такие выводы.

Находящийся на северо-западе Китая СУАР населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств КНР - уйгурами, большинство которых исповедует ислам. По информации китайских властей, в этом регионе действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.