Словакия получила первый из 76 финских бронетранспортеров Patria 8x8

По данным TASR, стоимость контракта на покупку бронетехники составила €447 млн

БРАТИСЛАВА, 26 сентября. /ТАСС/. Словакия получила первый из 76 закупленных в Финляндии бронетранспортеров Patria с колесной формулой 8х8. Об этом сообщило информационное агентство TASR.

Стоимость контракта на покупку бронетехники составила €447 млн. В его реализации задействованы словацкие фирмы, которые, согласно агентству, должны на 40% обеспечить поставки комплектующих для бронетранспортеров. Постепенно к их производству, а также к реализации иных контрактов финского производителя, подключится значительное число оборонных предприятий Словакии.

Словакия должна получить все 76 бронетранспортеров к 2027 году. Из них 10 будут предназначены для военно-медицинской службы и шесть поступят в комплектации бронемашин для командования.