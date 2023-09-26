26 сентября, 14:15,
обновлено 26 сентября, 14:41

Польский министр принял меры по возможной экстрадиции нациста Хунки из Канады

Christopher Furlong/ Getty Images
© Christopher Furlong/ Getty Images

Пшемыслав Чарнек назвал скандальными события в канадском парламенте, связанные с чествованием участника нацистского формирования СС "Галичина"

ТАСС, 26 сентября. Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек принял меры, направленные на экстрадицию из Канады в Польшу 98-летнего нациста Ярослава Хунки, служившего в дивизии СС "Галиция" (также известна как "Галичина").

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"Ввиду скандальных событий в канадском парламенте, связанных с чествованием участника преступного нацистского формирования СС "Галичина" в присутствии президента [Украины Владимира] Зеленского, я принял меры по [организации] возможной экстрадиции этого человека в Польшу", - написал глава польского образовательного ведомства в соцсети X (ранее Twitter). 

Теги:
КанадаПольша
© Информационное агентство ТАСС
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