Польский министр принял меры по возможной экстрадиции нациста Хунки из Канады

Пшемыслав Чарнек назвал скандальными события в канадском парламенте, связанные с чествованием участника нацистского формирования СС "Галичина"

ТАСС, 26 сентября. Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек принял меры, направленные на экстрадицию из Канады в Польшу 98-летнего нациста Ярослава Хунки, служившего в дивизии СС "Галиция" (также известна как "Галичина").

"Ввиду скандальных событий в канадском парламенте, связанных с чествованием участника преступного нацистского формирования СС "Галичина" в присутствии президента [Украины Владимира] Зеленского, я принял меры по [организации] возможной экстрадиции этого человека в Польшу", - написал глава польского образовательного ведомства в соцсети X (ранее Twitter).