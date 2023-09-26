26 сентября, 14:22

Глава МИД КНР заявил, что Си Цзиньпин указал США на путь дальнейшего сотрудничества

Ван И отметил, что китайско-американские отношения "должны поддерживаться на принципах уважения"

ПЕКИН, 26 сентября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин обозначил властям США направление для дальнейшего сотрудничества. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с бывшим главой Минфина США, руководителем Paulson Institute Генри Полсоном.

"Председатель Си Цзиньпин четко обозначил дальнейшее направление для китайско-американских отношений, отметив, что они должны поддерживаться на принципах уважения друг к другу, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества", - подчеркнул глава МИД КНР.

Ван И выразил надежду, что Вашингтон "вернется к рациональной и прагматичной стратегии в отношении Китая", в соответствии с которой примет необходимые меры. Он отметил, что нынешнее состояние отношений между двумя странами "не выгодно их народам и не соответствует ожиданиям международного сообщества". 

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