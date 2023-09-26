Трюдо не прокомментировал возможную отставку спикера парламента после приглашения нациста

Оппозиция настаивает на отставке Энтони Роты, а также требует публичных извинений от премьер-министра Канады, так как уверена, что он был в курсе того, что Рота пригласил в парламент нациста

ОТТАВА, 26 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уклонился от ответа на вопрос о возможной отставке спикера Палаты общин Энтони Роты после скандала с приглашением украинского нациста в канадский парламент.

"Как я уже сказал вчера, произошедшее поставило в затруднительное положение Палату общин и Канаду. Хорошо, что спикер Рота лично за это извинился", - сказал Трюдо журналистам, отвечая на вопрос, доверяет ли он Роте и допускает ли его отставку.

В канадском парламенте в ближайшее время начнется встреча представителей правительства и парламентской оппозиции со спикером Палаты общин для обсуждения случившегося. Оппозиция настаивает на отставке Роты, а также требует публичных извинений от Трюдо, так как уверена, что он был в курсе того, что Рота пригласил в парламент нациста. Пока же всю ответственность за случившееся взял на себя спикер парламента: он принес извинения, утверждая, что ни его коллеги, ни украинская делегация ничего не знали о личности приглашенного.

Ранее агентство Associated Press опубликовало фотографии, на которых видно, что во время выступления лидера Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады 22 сентября собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста, в годы Второй мировой войны служившего в 1-й украинской дивизии, получившей также известность как дивизия СС "Галиция". Подпись под одним из снимков гласит: "Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо приветствуют Ярослава Хунку, который служил в 1-й украинской дивизии во время Второй мировой войны, а затем эмигрировал в Канаду".

Дивизия СС "Галиция" была сформирована из жителей Западной Украины в 1943 году. В июле 1944 года она была почти полностью уничтожена в сражении под Бродами, а затем переформирована и действовала в Австрии, Словакии и Югославии. В апреле 1945 года ее вывели из состава войск СС, переименовали в 1-ю украинскую дивизию и включили в состав Украинской национальной армии. В мае ее военнослужащие сдались войскам Великобритании и США.