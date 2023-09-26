Восемь новых членов кабмина принесли присягу королю Иордании

Абдалла II одобрил перестановки в правительстве, возглавляемом премьер-министром Бишером аль-Хасауной

БЕЙРУТ, 26 сентября. /ТАСС/. Король Иордании Абдалла II одобрил перестановки в правительстве, возглавляемом премьер-министром Бишером аль-Хасауной. Как сообщило агентство Petra, в состав кабинета вошли восемь новых чиновников, которые во вторник принесли присягу иорданскому монарху.

На пост министра общественных работ и жилищного строительства назначен Хамди Тауфик Абу ас-Самен. Министром промышленности, торговли и продовольствия стал Юсеф аш-Шемали, министром транспорта - Висам ат-Тахтамуни, министром водных ресурсов и ирригации - Раед Абу ас-Сауд, министром коммуникаций - Муханнад аль-Мубейдин.

Министерство по политическому развитию и связям с парламентом возглавила Хадиса Джамаль аль-Хрейша, которая сменила на этом посту Ваджиха Азейзу, получившего после перестановок портфель госминистра. В состав кабинета также вошла шестая по счету женщина Надия ар-Равабда, которая назначена министром труда.

Как отмечает агентство, все ключевые посты в правительстве сохранили за собой прежние министры. Так, вице-премьером, министром иностранных дел и по делам экспатриантов остался Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади, а главой МВД королевства - Мазен Фарайя. Оборонным ведомством по-прежнему руководит сам премьер.

С октября 2020 года, когда король Иордании назначил своего бывшего политического советника аль-Хасауну премьер-министром, перестановки в кабинете производятся в седьмой раз.

Из-за принятых властями в 2020-2021 годах мер по борьбе с пандемией экономика королевства пережила самый глубокий спад за последние десятилетия. Однако при этом правительство сумело не допустить коллапса, и, по прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), рост ВВП к концу года может составить более 2,9%. МВФ обещает выделить Иордании кредит на осуществление программы экономического оздоровления и увеличения занятости населения. Безработица в королевстве достигла 23%.