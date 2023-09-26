Глава МИД Индии заявил, что международные нормы должны действовать для всех одинаково

Субраманьям Джайшанкар отметил, что "справедливый, равный и демократический порядок совершенно точно будет достигнут", если мировое сообщество "сосредоточится на этом"

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Мировое сообщество может достичь справедливого, равного и демократического международного порядка, его ключевое условие состоит в том, чтобы правила были одинаковыми для всех. Об этом заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, выступая на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"В наших обсуждениях мы часто выступаем за порядок, основанный на правилах. Время от времени дискуссии также касаются соблюдения Устава ООН. Но при всех этих разговорах по-прежнему лишь небольшая часть стран задает тон повестке дня и пытается определять нормы. Это не может продолжать вечно, и это также не останется без противодействия", - сказал Джайшанкар.

Министр отметил, что "справедливый, равный и демократический порядок совершенно точно будет достигнут", если мировое сообщество "сосредоточится на этом". "И начать стоит с гарантирования того, что те, кто определяет правила, не подчинят себе тех, на кого эти правила распространяются. В конце концов, правила работают, только когда они применяются одинаково в отношении всех", - продолжил он.

В этом контексте глава МИД Индии призвал не допускать повторения ситуации с пандемией коронавируса, когда развивающиеся страны оказались в условиях "вакцинного апартеида" из-за неравного распределения препаратов. Министр также заявил, что "рыночное господство не должно использоваться, чтобы перенаправлять продовольственные и энергические ресурсы от нуждающихся в пользу богатых".

"Также мы не должны мириться с тем, что политические соображения определяют нашу реакцию на терроризм, экстремизм и насилие. Аналогичным образом уважение территориальной целостности и невмешательство во внутренние дела не должны основываться на избирательном подходе. Когда реальность и риторика расходятся, мы должны иметь смелость указывать на это. Без искренней солидарности не может быть реального доверия", - заявил Джайшанкар, отметив, что все это отражает подход стран глобального Юга.

Министр напомнил, что по инициативе Индии Африканский союз станет полноценным членом Группы двадцати. По его словам, это должно послужить примером реформ для ООН, чтобы "сделать Совет Безопасности более соответствующим времени".