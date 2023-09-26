СМИ: в Словакии социал-демократы уступили первенство партии "Прогрессивная Словакия"

Согласно опросу SME, левоцентристское политическое движение опирается на поддержку 19,7% избирателей республики

БРАТИСЛАВА, 26 сентября. /ТАСС/. Опрос избирателей Словакии, итоги которого были распространены за четыре дня до досрочных парламентских выборов в республике, продемонстрировал ослабление позиций возглавляемой экс-премьером Робертом Фицо оппозиционной партии "Направление - социальная демократия". В рейтинге избирательских симпатий ее опередило левоцентристское политическое движение "Прогрессивная Словакия", которое поддерживают сторонники действующих властей страны.

"Прогрессивная Словакия", как следует из итогов опроса, опирается на поддержку 19,7% избирателей республики с населением около 5,5 млн жителей. "Направление - социальная демократия" получила бы на выборах 19,4% голосов. Третий результат может продемонстрировать возглавляемая экс-премьером Петером Пеллегрини левоцентристская партия "Голос - социальная демократия", за кандидатов которой хотят голосовать 10,5% избирателей.

Возглавляемая экс-премьером Словакии Игором Матовичем коалиция трех либеральных партий получит, согласно опросу, 9,5% голосов избирателей, правоконсервативное политическое оппозиционное движение "Республика" - 8,5% голосов, либеральная партия "Свобода и солидарность" - 5,7%, Словацкая национальная партия и Христианско-демократическое движение - по 5,4% голосов. В парламент также с поддержкой в 5,2% голосов избирателей пройдет партия "Мы семья", которой руководит его действующий спикер Борис Коллар. Остальные партии и движения, согласно социологам, останутся вне парламента.

Опрос проводился социологическим агентством NMS Market Research Slovakia с 21 по 24 сентября по заказу братиславской газеты SME. В нем были задействованы 1 411 респондентов старше 18 лет, представлявших все социальные группы населения Словакии.