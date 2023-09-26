Военные Приднестровья подтвердили принадлежность фрагментов ракеты системе С-300

Производство деталей датировано 1968 годом, сообщил сопредседатель ОКК по управлению миротворческой операцией Олег Беляков

КИШИНЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Военные непризнанного Приднестровья подтвердили принадлежность найденных в понедельник обломков ракеты зенитной системе С-300. Об этом президента непризнанной республики Вадима Красносельского проинформировал сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией Олег Беляков.

"Документально засвидетельствовано, что в Кицканах обнаружены боевые элементы ракеты С-300. Производство деталей датировано 1968 годом", - приводит слова Белякова пресс-служба президента.

По данным МВД Приднестровья, обломки ракеты в своем огороде обнаружил житель села Кицканы. По его словам, звук падения тяжелого предмета он услышал около двух часов ночи. О пострадавших информация не поступала.

Власти Молдавии заявили, что не комментируют это происшествие, так как не располагают достоверной информацией об инциденте, произошедшем на неконтролируемой территории на левом берегу Днестра.

Ранее обломки украинских зенитных ракет четыре раза падали на территории Молдавии. После одного из подобных инцидентов МИД Молдавии выразил протест российскому послу в Кишиневе Олегу Васнецову, а позже из страны выслали сотрудника дипломатического представительства.

ОКК является коллективным руководящим органом миротворческой операции, в которую входят делегации России, Молдавии и Приднестровья.