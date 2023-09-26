СМИ: в Чехии полиция провела рейд в Минпромторге

По информации idnes.cz, есть задержанные

ПРАГА, 26 сентября. /ТАСС/. Полицейские проводят проверочный рейд в Министерстве промышленности и торговли Чехии. Как сообщил новостной портал idnes.cz, это связано с реализацией ведомством программ дотаций с 2016 по 2018 год.

По его сведениям, полиция задержала нескольких граждан, но обвинения против них не будут выдвинуты. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь пражской прокуратуры Алеш Цимбала, уточнив, что надзор за рейдом осуществляет его ведомство.

Чешские СМИ полагают, что полицию интересует документация созданного в 2016 году структурного подразделения Минпромторга - Агентства по предпринимательству и инновациям. Оно до 2020 года являлось посредником в предоставлении грантов по программе "Предпринимательство и инновации для конкурентоспособности", а сейчас - по программе "Технологии и приложения для конкурентоспособности".

В Чехии с 2016 по 2018 год сменились пять министров промышленности и торговли, напомнил портал.