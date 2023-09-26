26 сентября, 15:35

Азербайджан обеспокоен рисками, вызванными деятельностью Армянской АЭС

Замминистра по чрезвычайным ситуациям республики Тапдыг Амирасланов отметил, что Баку призывает Ереван выполнять рекомендации МАГАТЭ

ВЕНА, 26 сентября. /ТАСС/. Азербайджан озабочен рисками безопасности, связанными с деятельностью Армянской АЭС. Об этом заявил замминистра по чрезвычайным ситуациям республики Тапдыг Амирасланов, выступая на 67-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.

"Мы полностью поддерживаем право государств использовать ядерные технологии в мирных целях. Но поскольку эти технологии носят трансграничный характер, потенциальные последствия должны приниматься во внимание. Азербайджан, в частности, озабочен рисками, связанными с Мецаморской АЭС", - сказал замминистра.

По его словам, Армянская АЭС была построена в 1976-1980 годах на основе устаревших технологий в активной сейсмической зоне. "Неудачное сочетание использования устаревших технологий и износа оборудования, а также сейсмоактивный регион - все это делает Мецаморскую АЭС источником обеспокоенности для всего региона", - подчеркнул Амирасланов.

Он добавил, что Баку призывает Ереван выполнять рекомендации МАГАТЭ, принять необходимые меры для того, чтобы рассеять опасения соседних стран.

Армянская АЭС вблизи города Мецамор введена в эксплуатацию в 1979 году и остановлена в 1989 году после Спитакского землетрясения. В 1995 году АЭС расконсервировали при участии российских специалистов, после чего возобновилась промышленная эксплуатация второго энергоблока станции. АЭС вырабатывает около трети всей электроэнергии в Армении. В ноябре 2021 года были завершены работы по масштабной модернизации энергоблока, что позволило продлить срок его эксплуатации до 2026 года. 

Теги:
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