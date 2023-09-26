Шмыгаль утверждает, что Украина выполнила все семь рекомендаций Еврокомиссии

Премьер страны надеется, что Еврокомиссия даст положительную оценку украинским усилиям по выполнению ее условий, а Европейский совет проголосует за начало переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Правительство Украины утвердило программу по соблюдению прав национальных меньшинств и коренных народов и тем самым завершило выполнение всех семи рекомендаций Еврокомиссии, которые Киев должен был реализовать на пути к началу переговоров по вступлению в ЕС. С таким утверждением выступил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании кабмина.

"В июне прошлого года мы получили статус кандидата в члены ЕС и семь рекомендаций Еврокомиссии, касающихся реформ, которые нужно осуществить для следующего шага на пути к вступлению в ЕС, - заявил Шмыгаль на видеозаписи, опубликованной в его Telegram-канале. - Сегодня мы принимаем государственную целевую программу "Единство в разнообразии". По словам Шмыгаля, цель программы заключается в создании условий для реализации прав и возможностей национальных меньшинств и коренных народов.

"После утверждения этой программы мы можем говорить, что на правительственном уровне мы полностью завершили выполнение семи рекомендаций Еврокомиссии", - добавил он.

Шмыгаль заявил, что украинские власти выполнили и все остальные рекомендации Еврокомиссии. По его словам, начата реформа Конституционного суда в условиях проведения консультаций с Венецианской комиссией, которая является консультативным органом при Совете Европы, обновлен кадровый состав Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей, усилена независимость антикоррупционных органов. Кроме того, создана нормативно-правовая база для борьбы с финансовыми преступлениями по стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, выполнены рекомендации Венецианской комиссии по выполнению закона о противодействии влиянию олигархов, а также принято новое законодательство о СМИ. В качестве седьмой меры Шмыгаль назвал принятие нового закона о национальных меньшинствах и поправок к нему.

Премьер выразил надежду, что Еврокомиссия даст положительную оценку украинским усилиям по выполнению ее условий, а Европейский совет проголосует за начало переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС.

На сайте украинского правительства опубликован текст выступления вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной на заседании кабмина. Она заявила, что госпрограмма "Единство в разнообразии" направлена на реализацию прав национальных меньшинств и коренных народов Украины в соответствии с международно-правовыми стандартами. При этом, по ее словам, целью программы является "интеграция украинского общества с учетом необходимости преодоления <...> российской ассимиляционной политики".

Украина и ЕС

ЕС в 2022 году предоставил Украине официальный статус кандидата на вступление. Следующим шагом должно стать начало переговоров о вступлении в сообщество. Для запуска переговорного процесса странам необходимо выполнить несколько условий, включая проведение реформ. 22 июня был представлен предварительный доклад Еврокомиссии о готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС, согласно которому Киев полностью выполнил лишь два из семи условий для начала процесса - принял законодательство о судебной реформе, а также о свободе СМИ.

Как ранее заявлял Шмыгаль, власти Украины рассчитывают, что страна вступит в ЕС менее чем за два года после старта переговоров о ее вхождении в сообщество, которые, как ранее заявлял украинский президент Владимир Зеленский, Киев надеется начать уже в 2023 году.

Нацменьшинства на Украине

В декабре 2022 года Верховная рада приняла закон о национальных меньшинствах, который являлся одним из условий начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Закон гарантирует представителям нацменьшинств ряд прав и свобод, в том числе на использование своего языка "в пределах, не противоречащих закону". При этом на русских новые нормы распространяться не будут. Права представителей нацменьшинств могут быть ограничены "в интересах национальной безопасности, территориальной целостности и общественного порядка". В документе прописан запрет "популяризации и пропаганды" России.

В июле 2021 года Конституционный суд Украины вынес решение о том, что русских как отдельной национальной группы на Украине не существует. По постановлению суда "русскоязычные граждане Украины не представляют цельной социальной единицы как группа, имеющая право на юридическую защиту как этническая или языковая единица, зато являются политическим конструктом".