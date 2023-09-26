Встреча министров обороны стран НАТО пройдет 11-12 октября

Она состоится в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Плановая встреча министров обороны НАТО пройдет в штаб-квартире альянса в Брюсселе 11-12 октября, сообщила пресс-служба альянса.

"Встреча министров обороны пройдет 11-12 октября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Встреча состоится под председательством генсека НАТО Йенса Столтенберга", - говорится распространенном в Брюсселе сообщении пресс-службы. "Детальная программа встречи министров обороны будет сообщена позднее", - отметили в штаб-квартире.

Альянс проводит плановые встречи министров обороны трижды в год: в феврале-марте, в июне-июле и октябре-ноябре. С началом конфликта на Украине альянс провел несколько внеплановых заседаний, однако график регулярных министерских встреч в НАТО остался неизменным.