СМИ: отставка пригласившего нациста спикера парламента Канады фактически предрешена

По информации CTV, все партии единогласно выступают за это

ОТТАВА, 26 сентября. /ТАСС/. Отставка спикера Палаты общин канадского парламента Энтони Роты на фоне скандала с приглашением украинского нациста фактически предрешена, так как все партии единогласно выступают за это. Об этом сообщил телеканал CTV.

По его информации, решение будет принято в ближайшие часы по итогам совещания представителей правительства и парламентской оппозиции со спикером Палаты общин для обсуждения случившегося. К требованиям оппозиции об отставке спикера во вторник присоединились и его видные коллеги по Либеральной партии, такие как глава МИД Мелани Жоли и лидер правительства Канады в Палате общин Карина Гулд, что не оставляет Роте шансов на сохранение должности.

Оппозиция также требует публичных извинений от премьер-министра Джастина Трюдо, так как уверена, что он был в курсе приглашения в парламент нациста. Пока же всю ответственность за случившееся взял на себя спикер парламента: он принес извинения, при этом утверждая, что ни его коллеги, ни украинская делегация ничего не знали о личности приглашенного.

Ранее агентство Associated Press опубликовало фотографии, на которых видно, что во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады 22 сентября собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку, в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галиция" (также известна как "Галичина").

Дивизия СС "Галиция" была сформирована из жителей Западной Украины в 1943 году. В июле 1944 года она была почти полностью уничтожена в сражении под Бродами, а затем переформирована и использовалась в Австрии, Словакии и Югославии. В апреле 1945 года ее вывели из состава войск СС, переименовали в 1-ю украинскую дивизию и включили в состав Украинской национальной армии. В мае ее военнослужащие сдались войскам Великобритании и США.