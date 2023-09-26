Число беженцев выросло до 19 тыс. Что происходит вокруг Карабаха

Число беженцев из Нагорного Карабаха, которые пересекли границу Армении, достигло 19 тыс. Обеспокоенность их положением высказали в ООН, также власти США намерены выделить $11,5 млн на гуманитарную помощь.

Тем временем российские миротворцы продолжают оказание помощи жителям Карабаха на месте, в том числе с эвакуацией пострадавших при взрыве цистерны.

ТАСС собрал основное о событиях вокруг региона.

Обстановка в Нагорном Карабахе

Силовые ведомства Азербайджана продолжают процесс разоружения армянских формирований в Карабахе. По данным Минобороны республики, изъяты 22 единицы бронетехники и 47 артиллерийских орудий, 909 единиц стрелкового оружия и гранатометов, 165 средств противовоздушной обороны, 251 308 боеприпасов, а также другие предметы. При этом, по данным информагентства AzerTAg, Баку отправил в Карабах четыре грузовика с гуманитарной помощью. Кроме того, армянам Карабаха отправлено 64 тонны топлива.

Беженцы из Нагорного Карабаха

Вице-премьер Армении, координатор "Гуманитарного центра" правительства Тигран Хачатрян сообщил, что из Нагорного Карабаха прибыли 19 тыс. вынужденных переселенцев, из них 2,5 тыс. находятся в пунктах временного размещения. В 07:00 мск вторника сообщалось о 13 550 беженцах.

Центр регистрации беженцев из Карабаха открыт в городе Горис, который находится в 25 км от границы. Данные прибывающих вносят в электронную базу, после чего у прибывающих выясняют, нуждаются ли они в жилье или остановятся у родственников. По данным армянского Минздрава, медработники оказали помощь 725 прибывшим из Карабаха, из которых 355 детей и 22 беременных.

Замминистра территориального управления и инфраструктуры Армении Ованнес Арутюнян заявил, что власти Армении справляются с притоком беженцев и "нет острой нужды в каком-либо типе помощи".

Последствия взрыва в Карабахе

Взрыв произошел 25 сентября около 20:00 по местному времени (19:00 мск) в бензинохранилище на дороге Степанакерт - Аскеран. 20 пострадавших умерли в больницах, сообщило агентство Арменпресс со ссылкой на власти региона. Всего в медицинские центры после взрыва были доставлены 290 пострадавших с ожогами. Также 23 мирных жителя с ожогами обратились за помощью к врачам российского миротворческого контингента.

Женевская штаб-квартира Международного комитета Красного Креста подтвердила, что после ЧП сотни людей срочно нуждаются в специализированной медицинской помощи.

Большое число раненых обусловлено скоплением у бензохранилища людей, которые пытались выехать в Армению в условиях острого топливного дефицита.

Врачи из Еревана вылетели в Карабах для оказания помощи. В Минздраве Армении отметили, что ночью из-за погодных условий перевозка пострадавших ни наземным, ни воздушным транспортом не была возможна. Позднее первый вертолет с пострадавшими приземлился в городе Сисиане Сюникской области Армении. В эвакуации пострадавших задействована и авиация российских миротворцев.

В Баку, в свою очередь, заявили, что направили машинку скорой с "препаратами для лечения 200 человек" вечером в понедельник, вторая машина отправилась во вторник. Также азербайджанские власти направили пожарные бригады для тушения продолжающегося на месте взрыва пожара.

Международная реакция на ситуацию

Председательство Северной Македонии в ОБСЕ выразило соболезнования в связи с гибелью людей при взрыве цистерны и призвало обеспечить неограниченный доступ к гуманитарной помощи в регионе. С аналогичной реакцией выступил глава Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Ранее Еврокомиссия призвала страны ЕС готовиться к массовому исходу беженцев из Карабаха и объявила о выделении €5 млн неправительственным организациям в регионе для поддержки вынужденных переселенцев

Также обеспокоенность выразила официальный представитель управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Шабия Манту. Она добавила, что от всех сторон ожидают обеспечения "безопасного прохода гражданских лиц. При этом Манту подчеркнула, что "никто не должен быть принужден покинуть свой дом".

В свою очередь представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик объявил о готовности ООН оказать помощь жителям Карабаха.

Глава Агентства по международному развитию США (USAID) Саманта Пауэр посетила город Горис, также она побывала в приграничном с Азербайджаном селе Корнидзоре, где объявила о планах американских властей выделить $11,5 млн на оказание гуманитарной помощи жителям Нагорного Карабаха. По ее словам, в Карабахе необходимо обеспечить международное гуманитарное присутствие для оценки выполнения Азербайджаном своих обязательств, так как президент Ильхам Алиев обещал гарантировать права этнических армян.

Позиция Москвы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят конкретики в идее США создать международную миссию в Карабахе. Он подчеркнул, что любая миссия "может существовать только с согласия азербайджанской стороны". При этом РФ и российские миротворцы действительно вовлечены в процесс урегулирования в регионе, поэтому, как заявил Песков, вряд ли можно сравнивать уровень взаимодействия Москвы "с вовлеченностью американцев".

Президент РФ Владимир Путин обсудил ситуацию в Карабахе с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Путин проинформировал Раиси о работе российских миротворцев. Главы государств "акцентировали важность решения всех вопросов исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами".

Посол РФ в США Анатолий Антонов призвал Вашингтон воздерживаться от действий, которые ведут "к искусственному усилению антироссийских настроений в Армении" и подтверждают, что задачей США является не урегулирование, а "нанесение стратегического урона" и в перспективе вытеснение РФ из региона.

Обстановка в Ереване

Утром во вторник манифестанты попытались перекрыть улицы в центре Еревана. В результате полиция задержала оппозиционера и лидера движения "Мать Армения" Андраника Теваняна, а также еще 10 человек. Митингующие добиваются отставки премьера Армении Никола Пашиняна, которого обвиняют в происходящем в Карабахе. В понедельник лидеры оппозиции объявили, что намерены консолидировать все силы, чтобы до 5 октября - до встречи с Алиевым - Пашинян отправился в отставку.

Между тем Азербайджан и Ереван высказали заинтересованность в возможной встрече лидеров двух стран 5 октября в Гранаде на полях саммита Европейского политического сообщества, говорится в заявлении Евросовета.