Топ-менеджер Wirecard курировал работу обвиняемых в шпионаже в пользу России болгар

По данным прокурора Кэтрин Селби, они действовали по указанию австрийского бизнесмена Яна Марсалека

ЛОНДОН, 26 сентября. /ТАСС/. Граждане Болгарии, обвиняемые в Великобритании в шпионаже в пользу РФ, действовали по указанию австрийского бизнесмена Яна Марсалека. Об этом заявила прокурор Кэтрин Селби в ходе предварительного слушания по этому делу, которое состоялось в Вестминстерском магистратском суде.

По ее словам, связь с Марсалеком поддерживал Орлин Русев - координатор группы живущих в Соединенном Королевстве болгарских граждан, обвиняемых в шпионаже. "Информация передавалась из Великобритании руководителю, который действовал от имени России, - человеку, известному как Ян Марсалек", - сказала Селби, слова которой приводит газета The Daily Mail.

По информации вещательной корпорации Би-би-си, австриец Марсалек ранее работал главным операционным директором компании Wirecard. Согласно Би-би-си, он разыскивается властями ФРГ по подозрению в мошенничестве. В Соединенном Королевстве против Марсалека не было выдвинуто каких-либо обвинений.

Скандал вокруг оператора электронных платежей Wirecard разгорелся в Германии в июне 2020 года. По итогам аудита выяснилось, что на счетах компании отсутствуют €1,9 млрд, которые до этого указывались в финансовых отчетах в качестве активов. Германская прокуратура полагает, что этой суммы изначально не существовало, а в отчетности ее указывали для того, чтобы ввести в заблуждение вкладчиков. После скандала глава Wirecard Маркус Браун ушел в отставку, а Марсалек уехал из Германии. Ряд немецких СМИ без указания источника и не приводя каких-либо доказательств писал, что Марсалек якобы находился в России.

Обвинения в шпионаже

21 сентября Королевская государственная прокуратура по уголовным делам сообщила о предъявлении обвинений в шпионаже пяти гражданам Болгарии - Русеву, Бизеру Джамбазову, Катрин Ивановой, Ивану Стоянову и Ване Габеровой. Утверждается, что они участвовали в "сговоре с целью сбора информации, которая была бы прямо или косвенно полезна недружественной стороне, в период с 30 августа 2020 года по 8 февраля 2023 года с целью нанесения ущерба безопасности и интересам [британского] государства".

Болгарские граждане, проживавшие в Лондоне и Норфолке, были впервые задержаны еще в феврале, освобождены под залог, однако затем вновь арестованы. Расследование вело контртеррористическое подразделений полиции Лондона. Первоначально Русеву, Джамбазову и Ивановой были предъявлены только обвинения в подделке официальных документов, в том числе паспортов и других удостоверений личности. Дело по этому обвинению рассматривается параллельно делу о шпионаже.

Обвиняемые вновь предстанут перед судом 13 октября. Ожидается, что на следующем слушании в центральном уголовном суде Лондона им придется ответить на вопрос о том, признают ли они свою вину.