В Баку сообщили об отправке армянскому населению Карабаха второй за день партии топлива

Всего доставили 38 тонн бензина и 16 тонн дизельного топлива, сообщила администрация главы Азербайджана

БАКУ, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Азербайджана отправили для нужд армянского населения Карабаха вторую за вторник партию топлива. Об этом сообщила администрация главы государства.

"С целью обеспечения детских садов, службы скорой медицинской помощи и противопожарной службы горюче-смазочными материалами из Агдама в Ханкенди отправлены две автоцистерны с 38 тоннами бензина и 16 тоннами дизельного топлива", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник в Ханкенди были отправлены 64 тонны топлива, в том числе 30 тонн бензина и 34 тонн дизтоплива.