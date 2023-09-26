26 сентября, 16:50
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Баку сообщили об отправке армянскому населению Карабаха второй за день партии топлива

Всего доставили 38 тонн бензина и 16 тонн дизельного топлива, сообщила администрация главы Азербайджана

БАКУ, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Азербайджана отправили для нужд армянского населения Карабаха вторую за вторник партию топлива. Об этом сообщила администрация главы государства.

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"С целью обеспечения детских садов, службы скорой медицинской помощи и противопожарной службы горюче-смазочными материалами из Агдама в Ханкенди отправлены две автоцистерны с 38 тоннами бензина и 16 тоннами дизельного топлива", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник в Ханкенди были отправлены 64 тонны топлива, в том числе 30 тонн бензина и 34 тонн дизтоплива. 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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