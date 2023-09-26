Премьер Италии провела неформальную встречу с президентом Франции

Джорджа Мелони и Эмманюэль Макрон обсудили среди прочего миграционную проблему

РИМ, 26 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эмманюэль Макрон провели "продолжительную беседу в дружелюбной обстановке". Как сообщает пресс-служба главы итальянского правительства, лидеры обсудили среди прочего миграционную проблему.

"Собеседники затронули основные темы международной повестки, главным образом миграционную проблему и пути установления контроля за этим явлением, а также экономическую повестку, в том числе в преддверии саммита лидеров Med9 (неформальной группы, объединяющей девять стран Средиземноморья, входящих в ЕС: Францию, Италию, Испанию, Португалию, Грецию, Кипр, Мальту, Словению и Хорватию), который состоится 29 сентября на Мальте", - говорится в заявлении.

Как уточнило Radio 1, встреча продлилась почти два часа и состоялась в неформальной обстановке с глазу на глаз без делегаций после светской церемонии похорон бывшего президента Италии Джорджо Наполитано, на которую в Рим прибыл Макрон. В обеих странах к самому факту встречи было приковано внимание, поскольку она ознаменовала сближение Рима и Парижа после охлаждения отношений на фоне миграционной проблемы. В течение года представители французского правительства обвиняли кабинет Мелони в неспособности регулировать растущие миграционные потоки. При этом Макрон был первым лидером, с которым Мелони встретилась почти ровно год назад после вступления в должность. Тогда общение было тоже неформальным.

Минувший год отношения Мелони и Макрона были натянутыми. Однако накануне французский президент выступил с заявлениями, в которых выразил поддержку Италии, сталкивающейся с миграционным кризисом. Среди прочего он выступил с предложением совместных действий по противодействию незаконной миграции, включая интенсификацию борьбы с перевозчиками людей. Это получило одобрительную оценку Рима.

Франция в свою очередь ужесточает контроль на границе с Италией, не допуская передвижения мигрантов из соседней страны. В Париже раньше заявляли, что не намерены принимать у себя мигрантов, прибывающих на остров Лампедуза, с которым связана последняя волна миграционного кризиса.