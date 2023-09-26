Эстония закроет генконсульства в Нью-Йорке и Сан-Франциско

В результате этих мер под сокращение подпадут 45 человек

ВИЛЬНЮС, 26 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Эстонии приняло решение в рамках программы урезания расходов закрыть в США генеральные консульства в Нью-Йорке и Сан-Франциско и сократить 45 штатных единиц. Об этом сообщил портал гостелерадио ERR.

"Сокращение штатов затронет все сферы нашей деятельности, в том числе и зарубежные представительства", - приводятся в сообщении слова главы МИД Маргуса Цахкны.

Упраздняемые генконсульства прекратят работу летом 2024 года. Одновременно в посольство Эстонии в США будут дополнительно направлены два дипломата, один из которых будет выполнять консульские функции.

Министр отметил, что МИД планирует расширить сеть почетных консулов в США, которые оказывают консульскую помощь гражданам Эстонии, а также помогают продвигать в США интересы бизнеса балтийской республики.